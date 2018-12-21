Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 21 Aralık 2018 00:59:56

Eğitime, sağlığa, siyasete katılımda kadın-erkek eşitsizliği son 10 yılda iyileşme göstermesine rağmen, söz konusu ilk üç alanda kadınların katılımı 2017’ye göre geriledi.









Raporda, cinsiyet eşitliği endeksinde 1 puan tam eşitlik anlamına geliyor. Bu puana en çok yaklaşan ülkeler İzlanda, Norveç, İsveç. Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen ise 1 puanın en uzağındaki ülkeler.







Rapora göre 2018’de kadınların iş hayatına katılımında belirgin bir artış gözlense de kadınlar ile erkekler arasında maaş farkı yüzde 51 oranında. Raporda, olumlu olarak ilerleyen tek alanda, kadınların yönetim kademelerindeki artış. Kadınların yönetim kademelerinde olması yüzde 34 oranında artmış durumda.







Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 25 basamak birden geriledi. Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada.Türkiye, 2006'da 105. sıradaydı. Rapor, 149 ülke temel alınarak hazırlandi ve ülkeler cinsiyet eşitsizliği, eğitim, sağlık, siyaset ve iş hayatı başlıklarında incelendi.Yönetimdeki kadınlar arttıBilgi gerektiren alanlarda kadın temsili yokRaporda, işgücü piyasasında kadın katılımının düştüğü ve bunun nedeni de "teknoloji / makineleşme" olarak gösterildi. Raporda kadınların yaptığı işlerin artık otomatik makinalarca gerçekleştirildiği ifade edildi.Raporda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi beceri ve bilgi gerektiren alanlarda kadınlar yine yeterince temsil edilmediği de vurgulandı.Raporda, Türkiye ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor:Türkiye, 149 ülke arasından 19 ülkeyi, toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında geride bırakarak listenin 130. sırasında yer aldı. Türkiye’nin geride bıraktığı ülkeler sırasıyla şöyle: Fildişi Sahili, Bahreyn, Nijerya, Togo, Mısır, Moritanya, Fas, Ürdün, Umman Sultanlığı, Lübnan, Suudi Arabsitan, iran, Mali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Suriye, Irak, Pakistan, Yemen.2006 yılında bu sıralamada 105. olan Türkiye, 12 yılda 25 sıra geriledi.Türkiye, 149 ülke arasında, "Kadınların ekonomik katılımı ve fırsat eşitliği" konusunda 131. sırada yer alırken, eğitimde 106., sağlıkta 67. ve politik katılımda 113. sırada görünüyor.Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki listede de 7. sırada yer alıyor aynı listede Yemen son sırada.