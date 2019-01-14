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Türkiye’nin silahlı şiddet haritası

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 14 Ocak 2019 13:36:35

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, “Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası ve 2018 Raporu”nu hazırladı. Rapora göre; 2015 yılında 2 bin 175 silahlı olay basına yansımışken 2018 yılında basına 3 bin 679 olay basına yansımış bulunuyor. Yani sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda %69 artış dikkat çekiyor.



2018 yılında en çok silahlı olay Marmara bölgesinde yaşandı ve 2015’e kıyasla bu bölgede silahlı şiddet olayları %88 arttı. Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge ise Orta Anadolu oldu… Orta Anadolu bölgesi illerinde 2015 yılında 283 olay yaşanırken 2018 yılında %128 artışla 646 olay yaşandı… 2018’de 1032 silahlı şiddet olayının basına yansıdığı Marmara Bölgesi’ni, 646 olayla Orta Anadolu, 503 olayla Akdeniz, 483 olayla Karadeniz, 442 olayla Ege, 357 olayla Güney Doğu Anadolu ve 216 olayla Doğu Anadolu izliyor.



2018’de bu 3 bin 679 olayda insanlar tüfeklerle, tabancalarla, kesici aletlerle 2 bin 279 kişiyi öldürdü, 3 bin 762 kişiyi de yaraladı.



Kesici aletler yasa kapsamında

Ateşli ve kesici aletlerle işlenen bu cinayetlerin “bin 478’inde tüfekler”, “bin 429’unda (100’ün üzerinde beylik silahı olmak üzere) tabancalar”, “772’sinde ise kesici aletler” kullanıldı

2015 yılında bireysel olaylarda 857 tüfek, 605 tabanca, 87 beylik silahı, 626 da kesici alet kullanılmıştı.



Sonuç: Ülkemizde ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunuyor

Türkiye’de çocuklar dahil isteyen herkes, internetten silah sahibi oluyor ve kargoyla silahlar kapıya kadar gönderiliyor.

Raporda, acil olarak her türlü şiddetin nedenlerinin masaya yatırılması; çözümlerinin projelendirilip hemen uygulamaya geçmesi; “İçişleri Bakanlığı” başta olmak üzere yetkililerin internetten bir tıkla silah alımının önüne geçmesi, son yıllarda kesici aletle işlenen cinayetlerde artışa da dikkat çekilerek; cezalarda ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler hakkındaki Kanununda ciddi düzenlemelere gidilmesi”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”mızın “Aileiçi Şiddet” erkek, kadın ve çocuklara yönelik ülke genelinde eğitim projeleri hazırlanması talep edildi.

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