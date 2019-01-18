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Canberra, ‘Dünya Yaşam Kalitesi en Yüksek Şehir’ seçildi

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 18 Ocak 2019 13:59:47

Dünyanın ‘Yaşam Kalitesi en Yüksek Şehirleri belli oldu. Nubeo, 2019 yılının üçüncü haftasına girdiğimiz şu günlerde 2019 yılının yaşam kalitesi en yüksek şehirlerini açıkladı. Buna göre Avustralya’nın Başkenti Canberra 224.30 puanla “Dünya Yaşam Kalitesi en Yüksek Şehir’ olarak ilk sırda yer alırken, ilk 7 şehirin arasında Kıta Ülkesine ait üç şehir yer aldı.

Adelaide ise 206.65 puanla  ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek7 dünyanın dördüncü şehri olurken, Brisbane ise 202.90 puanla 7. sırda yer aldı.



Türkiye’den ise 200 şehir arasında İstanbul 111.44 puanla 183. sırda yer bulabildi.  Bursa  164.45 puanla; 90.sıra, İzmir 140.65 puanla 138.sırada,  Ankara ise  130.16 puan alarak, 149. sırda yer alabildi. Dünya üzerinde bulunan 200’den fazla şehri yaşam kaliteleri, nüfusları, trafik durumları, sağlık durumları, pahalılıkları, suç oranları gibi kategorilerde puanlayan ve bu puanlara göre listeleyip oluşan dünya haritasını paylaşan Nubeo, 2019’un yaşam kalitesi açısından en iyi şehirlerini açıkladı.

Listenin ilk 10 sırası
1- Canberra – Avustralya – 224.30
2- Eindhoven – Hollanda – 216.39
3- Raleigh –  ABD – 216.05
4- Adelaide – Avustralya – 206.65
5- Zürih – İsviçre – 204.42
6- Madison – ABD – 204.36
7- Brisbane – Avustralya – 202.90
8- Wellington – Yeni Zelanda – 201.96
9- Columbus – ABD – 195.88
10- Charlotte – ABD – 195.85

 90- Bursa – Türkiye – 164.45
138- İzmir – Türkiye – 140.65
149- Ankara – Türkiye – 130.16
183- İstanbul – Türkiye – 111.44
Avustralya şehirlerinin kendi içindeki sıralaması ise:
1. Canberra - 223.28
2. Adelaide - 206.36
3. Brisbane - 202.43
4. Perth - 193.53
5. Melbourne - 181.41
6. Sydney - 178.50    


Kaynak: WebTekno

Nubeo veri tabanındaki tüm şehirlerin aldıkları puanlara ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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