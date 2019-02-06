A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Freedom House raporu: Türkiye 2019’da da ‘özgür’ değil

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 06 Şubat 2019 10:27:33

Freedom House tarafından her yıl hazırlanan Dünya Özgürlükler Raporu’na göre demokrasi tüm dünyada 13 yıldır gerilemeye devam ediyor. Türkiye ise geçtiğimiz yıl ilk kez yer aldığı ‘özgür olmayan’ ülkeler kategorisindeki yerini korudu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından her yıl yayınlanan raporda Türkiye’ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler bulunuyor.



“Demokrasi Geriliyor: Dünyada Özgürlükler Raporu”nda yer alan değerlendirmelere göre 2018 yılında 32 puanla listenin sonlarında ‘özgür olmayan’ ülke kategorisinde yer alan Türkiye, 2019’da 31 puana geriledi.



Raporun ön yazısında Türkiye’de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davalarının hızla artışı, özgürlüklerdeki küresel gerilemeye örnek olarak gösterildi ve şu ifadeler yer aldı:

“Sadece 2017’de Türkiye’de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ sebebiyle 20 binden fazla soruşturma açılmış olması ve 6 binden fazla davanın sürmesi bu küresel trendin en bariz örneklerinden.

Aralarında Rusya, Çin, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan gibi ağır sıklet ülkelerin de bulunduğu 24 ülke, yurtdışındaki muhalifleri taciz, sınır dışı talebi, kaçırma ve hatta suikast gibi yöntemlerle hedef aldı.

Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı Türkiye’de öldürmesi otoriter rejimlerin agresif yöntemlerine dikkat çekti. Kaşıkçı’nın cinayetini gazetelerinin ilk sayfalarından görmek isteyen Türkiye’nin kendisi de 21 farklı ülkeden 104 vatandaşını devletin düşmanları oldukları gerekçesiyle kaçırdı.

Türkiye’de önemli muhalefet partilerinin liderlerinin hapsedildiği, örgütlenme, toplanma ve ifade etme özgürlüklerine aşırı baskı yapıldığı iki yıl süren olağanüstü halin ardından Haziran 2018’de aynı anda parlamento ve başkanlık seçimleri gerçekleşti. Seçimin ardından OHAL kaldırılmış olsa da otoriteler devlet kurumlarında tasfiyeler ve gazeteciler, sivil toplum üyeleri ve akademisyenlere yönelik tutuklamalar devam etti.

Freedom House Macaristan, Venezüela veya Türkiye gibi yerlerde demokratik kurumların antidemokratik liderler karşısında baskıya boyun eğdiklerini gözlemledi.”

Raporun dünyadaki özgürlükler konusundaki diğer en önemli bulguları ise şöyle:

*’Özgür olmayan’ ülkelerin toplamdaki payı son 13 yıldır artışta.

*2018 yılı boyunca 68 ülkede siyasi haklar ve sivil özgürlükler gerilerken, 50 ülkede ilerleme gözlemlendi.

*2019 yılında değerlendirmeye katılan 195 ülkenin 86’sı ‘özgür’, 59’u ‘kısmen özgür’ ve 50’si ‘özgür olmayan’ ülke notu aldı.

*Uzun zamandır demokrasiyle yönetilen ülkelerde güven krizi daha da yoğunlaştı.

*Özgür ve adil seçimler ve ifade özgürlüğü gibi demokratik normlar çok ciddi zarar görmüş durumda.

*Bu 13 yıldır süren gerilemenin başladığı 2006 yılından bu yana 116 ülkede özgürlüklerde net bir düşüş yaşanırken, sadece 63 ülke daha özgür hale geldi.

*7.6 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 39’u ‘özgür‘ ülkelerde yaşarken, yüzde 24’ü ‘kısmen özgür’ ülkelerde ve yüzde 37’si ‘özgür değil’ kategorisinde yer alan ülkelerde yaşıyor.

Raporda ABD ile ilgili bölümde Başkan Donald Trump’ın gazetecilere karşı saldırgan tavrı ve basını itibarsızlaştırma girişimleri de eleştirildi.

Dünyada Özgürlükler Raporu 2019 için tıklayın 

Dünyada Özgürlükler Raporu 2018 için tıklayın 


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Victoria Edebiyat Ödülününü Manus Adası’ndan bir mülteci kazandı!
UNICEF çocuklar için yardım çağrısında bulundu
ABD'nin Latin Amerika'da darbeler tarihi...
Bu seçimde 100 ile 165 yaşı arasında değişen 6 bin 389 seçmen var!!!
Cambridge Dictionary 2018’in kelimesini seçti; ‘Nomophobia’
Avustralya’da hükümet seçimlerden galip çıkarsa 1.25 milyon iş sözü verdi
ABD, Venezüella’nın işgali için gerekli koşulları yaratmakla meşgul
İstanbullar vergiyi sadece İstanbul için ödemiyormuş!!!
Brexit anlaşması parlamentoda reddedildi
2019'da Avustralya vatandaşlık başvurusu şartları değişecek mi?

Türkiye’de son 5 yılda 516 bin esnaf iflas etti
Açlık sınırı 2 bin lirayı geçti!
Türkiye’de milyarlarca dolar yerli sermaye yurtdışına kaçırıldı...
Dünya bildiğiniz gibi...
Türkiye’de 20 milyon icra dosyası...
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu

Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Dışkıdan Tuğlaya
Dünya futbol tarihinde bir ilk!
Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.
Çin’de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı
Avustralya’ya süper hızlı tren geliyor.

Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu
İlk defa genetiği değiştirilmiş bir primat klonladı
İnsan organizmasında bilinmeyen bir kan damarı tipi bulundu
Kemikte bir yol var
Sivrisineklere ‘doğum kontrol’!
Freedom House raporu: Türkiye 2019’da da ‘özgür’ değil
Venezuela krizi: Hangi ülke, kimi destekliyor?
Çoğu muhafazakar, kitap okumuyor, ekonomiden rahatsız
Canberra, ‘Dünya Yaşam Kalitesi en Yüksek Şehir’ seçildi
Türkiye’nin silahlı şiddet haritası

Umudum yok İnadım var!
Göbeklitepe’yi Yapanlar Kimdi?
Hızlı moda ,ucuz giysi, ağır bedel
'Sarı yelekliler herkesi şaşırttı ama sol örgütleri daha çok şaşırttı'
“Sarı Yelekliler” / Rüzgar Dolu Sarı Yeleklerinde
Eko...
Teminat
2019 RAKAMLAR
Mihriban
SANAT

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 