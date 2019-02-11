Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 11 Şubat 2019 16:38:12

Ancak Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum) yayınladığı araştırmaya göre "dünyanın en güçlü dili" İngilizce. İlk 10 dilden 6'sını Avrupa dilleri oluştururken Türkçe 18. sırada yer alıyor.









1. Coğrafya: Seyahat yeteneği

2. Ekonomi: Ekonomiye katılma yeteneği

3. İletişim: Diyaloğa girme yeteneği

4. Bilgi ve medya: Bilgi ve medyayı kullanabilme yeteneği

5. Diplomasi: Uluslararası ilişkilere dahil olma yeteneği



DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 DİLİ

















Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı sıralamada Türkçe ilk 20'de. Dünyada yaklaşık 6 bin dil var. Bunlardan 2 bin kadarı bin kişiden az insan tarafından konuşuluyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sadece 15 dili kullanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Kasım 2018'de son kez yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında İngilizce'nin Avrupa'da önemini yitirmeye başladığını öne sürmüştü.Araştırmada dillerin etkinliği sundukları beş imkan çerçevesinde değerlendiriliyor.'Dilin gücü endeksi'nde bir dilin konuşana sağladığı kolaylık ve kullanışlılık dikkate alınırken, o dilin kültürel özellikleri ve tarihi arka planı araştırma dışı tutuluyor.