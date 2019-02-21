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Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 21 Şubat 2019 22:03:10

2019 Dünya seyahat risk haritası yayınlandı; International SOS ile Control Risks şirketlerinin küresel gezginler için hazırladığı 2019 Seyahat Risk Haritası (2019 Travel Risk Map) yayınlandı. Seyahat güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan raporda; ülkelerdeki siyasi şiddet (savaş, ayaklanma, terörizm vs.), toplumsal kargaşa (dini, politik, mezhepsel, kadınlara yönelik şiddet ve etnik kutuplaşma), diğer şiddet eylemleri ve küçük suçların yoğunluğu dikkate alındı.



Ulaşım altyapısının sağlamlığı, güvenlik ve acil durum hizmetlerinin yeterliliği, endüstriyel ilişkilerin durumu ve ülkenin doğal afetlere açıklığı da göz önüne alınan diğer kıstaslar oldu.

Haritaya göre, “çok düşük derecede riskli” kategorisinde Lüksemburg, Danimarka, Slovenya, İsviçre, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Grönland, Seyşeller ve Yeşil Burun Adaları yer aldı.

“Yüksek ve çok yüksek” riskli ülke ve bölgeler arasındaysa şu ülke ve bölgeler görünüyor:

Suriye, Afganistan, Yemen, Irak, Libya, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali, Gazze Şeridi, Mısır’ın bazı bölümleri, Nijerya’nın bazı doğu bölümleri, Ukrayna‘nın bazı doğu bölümleri.

Türkiye ise Rusya, Brezilya, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerle birlikte “orta” derecede riskli ülkeler arasında.

“Düşük” risk grubunda Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı, ABD, Japonya, Çin, Kanada, Avustralya, İran, Gürcistan ve Ermenistan yer aldı.

Güvenlik tehdidi haritası



Sağlık tehdidi haritası



Trafik kazaları haritası




2019 Seyahat Risk Haritası (2019 Travel Risk Map)


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