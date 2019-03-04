Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 04 Mart 2019 09:29:26









Hukukun Üstünlüğü

Danimarka 1

Norveç 2

Finlandiya 3

ABD 20

Rusya 88

İran 102

Nijerya 106

Türkiye 109

Pakistan 117

Venezuela 126



Danimarka 1

Norveç 2

Finlandiya 3

ABD 19

Nijerya 64

Pakistan 74

İran 109

Rusya 112

Türkiye 123

Venezuela 126



Danimarka 1

Norveç 2

Singapur 3

ABD 20

Türkiye 57

Rusya 68

İran 70

Nijerya 105

Venezuela 111

Pakistan 112



Norveç 1

Finlandiya 2

Danimarka 3

ABD 13

Rusya 67

Pakistan 83

Nijerya 91

Türkiye 94

İran 121

Venezuela 122



Finlandiya 1

Danimarka 2

Norveç 3

ABD 27

Nijerya 99

Rusya 104

Pakistan 114

Venezuela 120

Türkiye 122

İran 126



Singapur 1

Danimarka 2

Norveç 3

ABD 49

İran 54

Rusya 86

Türkiye 96

Venezuela 123

Pakistan 124

Nijerya 125



Danimarka 1

Norveç 2

Singapur 3

ABD 19

Rusya 72

İran 79

Nijerya 100

Türkiye 106

Pakistan 116

Venezuela 126



Danimarka 1

Hollanda 2

Almanya 3

ABD 30

İran 58

Rusya 66

Nijerya 79

Türkiye 96

Pakistan 118

Venezuela 125



Türkiye, 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) 126 ülke arasında 109'uncu sırada yer aldı. Ülkelerin bulundukları coğrafi bölgelere göre kategorize edildiği endekste Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında geçen yıl gibi bu yıl da sonuncu sırada yer aldı. Gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında, orta üst gelir grubundaki 38 ülke arasında ise geçen yıl gibi yine sadece Venezuela'nın önünde kendine yer bulabildi.