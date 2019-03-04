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Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 04 Mart 2019 09:29:26

Türkiye, 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) 126 ülke arasında 109'uncu sırada yer aldı. Ülkelerin bulundukları coğrafi bölgelere göre kategorize edildiği endekste Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında geçen yıl gibi bu yıl da sonuncu sırada yer aldı. Gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında, orta üst gelir grubundaki 38 ülke arasında ise geçen yıl gibi yine sadece Venezuela'nın önünde kendine yer bulabildi.



Hukukun Üstünlüğü
Danimarka     1
Norveç         2
Finlandiya     3
ABD            20
Rusya         88
İran          102
Nijerya      106
Türkiye     109
Pakistan    117
Venezuela  126
Hükümetin Gücünün Sınırlandırılması
Danimarka     1
Norveç          2
Finlandiya      3
ABD            19
Nijerya        64
Pakistan      74
İran          109
Rusya       112
Türkiye     123
Venezuela 126
Yolsuzlukla Mücadele
Danimarka    1
Norveç        2
Singapur      3
ABD           20
Türkiye       57
Rusya        68
İran           70
Nijerya      105
Venezuela  111
Pakistan    112
Şeffaflık
Norveç         1
Finlandiya     2
Danimarka     3
ABD            13
Rusya          67
Pakistan       83
Nijerya         91
Türkiye        94
İran           121
Venezuela   122
Temel Haklar
Finlandiya      1
Danimarka      2
Norveç          3
ABD             27
Nijerya         99
Rusya         104
Pakistan      114
Venezuela    120
Türkiye        122
İran            126
Kişilerin Can ve Mal Güvenliği
Singapur      1
Danimarka    2
Norveç        3
ABD           49
İran           54
Rusya        86
Türkiye      96
Venezuela 123
Pakistan   124
Nijerya     125
Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması
Danimarka     1
Norveç         2
Singapur       3
ABD            19
Rusya         72
İran            79
Nijerya       100
Türkiye      106
Pakistan    116
Venezuela  126
Vatandaşların Adalete Erişebilirliği
Danimarka    1
Hollanda       2
Almanya       3
ABD           30
İran           58
Rusya        66
Nijerya       79
Türkiye       96
Pakistan    118
Venezuela  125




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