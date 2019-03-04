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Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 04 Mart 2019 09:29:26
Türkiye, 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) 126 ülke arasında 109'uncu sırada yer aldı. Ülkelerin bulundukları coğrafi bölgelere göre kategorize edildiği endekste Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında geçen yıl gibi bu yıl da sonuncu sırada yer aldı. Gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında, orta üst gelir grubundaki 38 ülke arasında ise geçen yıl gibi yine sadece Venezuela'nın önünde kendine yer bulabildi.
Hukukun Üstünlüğü
Danimarka 1Hükümetin Gücünün Sınırlandırılması
Norveç 2
Finlandiya 3
ABD 20
Rusya 88
İran 102
Nijerya 106
Türkiye 109
Pakistan 117
Venezuela 126
Danimarka 1Yolsuzlukla Mücadele
Norveç 2
Finlandiya 3
ABD 19
Nijerya 64
Pakistan 74
İran 109
Rusya 112
Türkiye 123
Venezuela 126
Danimarka 1Şeffaflık
Norveç 2
Singapur 3
ABD 20
Türkiye 57
Rusya 68
İran 70
Nijerya 105
Venezuela 111
Pakistan 112
Norveç 1Temel Haklar
Finlandiya 2
Danimarka 3
ABD 13
Rusya 67
Pakistan 83
Nijerya 91
Türkiye 94
İran 121
Venezuela 122
Finlandiya 1Kişilerin Can ve Mal Güvenliği
Danimarka 2
Norveç 3
ABD 27
Nijerya 99
Rusya 104
Pakistan 114
Venezuela 120
Türkiye 122
İran 126
Singapur 1Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması
Danimarka 2
Norveç 3
ABD 49
İran 54
Rusya 86
Türkiye 96
Venezuela 123
Pakistan 124
Nijerya 125
Danimarka 1Vatandaşların Adalete Erişebilirliği
Norveç 2
Singapur 3
ABD 19
Rusya 72
İran 79
Nijerya 100
Türkiye 106
Pakistan 116
Venezuela 126
Danimarka 1
Hollanda 2
Almanya 3
ABD 30
İran 58
Rusya 66
Nijerya 79
Türkiye 96
Pakistan 118
Venezuela 125
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