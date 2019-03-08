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Kadınların hak eşitliği oranı Avusturalya'da %96.8 Türkiye'de %79.38

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 08 Mart 2019 12:07:42

Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı. Çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı.

Dünya Bankası'na göre bu alanlarda iki cinsiyet arasında, yüzde 100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç.



85. sıradaki Türkiye'de bu oran % 79,38. Avusturalya'da ise  %96.8



BOLGESEL FARKLILIKLAR

Ortalama yüzde, değişik bölgeler arasında önemli farklılıkla gösteriyor. Avrupa ve Orta Asya'da % 84,7 olan eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da % 47,3'e düşüyor.

ABD ise % 83,75'lik skoruyla ilk 50 ülke arasına bile giremiyor.

Yasal düzenlemelerin kadın haklarına büyük darbe vurduğu Suudi Arabistan ise % 25,6 ile son sırada.

"UZUN SÜRE OLUMSUZ ETKİLERE YOL AÇIYOR"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı yazılı açıklamada, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşinlere olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğni araştırdı. Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayılıcık ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" dedi.

Ancak raporda, bazı ülkelerin attığı olumlu adımlara da dikkat çekiliyor.

Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığını söylüyor.



İŞ YERLERİNE KADINLARI KORUMAK

Raporda, "Bu refomlara kadınların iş yerinde cinsel tacizden korunmasını amaçlayan 35 ülkedeki yasal değişlikler de dahil. Reformlarla, iş yerlerinde korunur hale gelen kadınların sayısı 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 milyar arttı" deniliyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı Afrika bölgesi, son 10 yılda cinsiyet eşitliği alanında en çok reformu yapan yer.



Suudi Arabistan, incelenen 187 ülke arasında sonuncu...

Dünya Bankası'nın çalışmasında, iş aramaktan, bir işletme sahip olmaya ve emekli maaşı alabilmeye kadar bir kadının iş yaşamının tümünü kapsayan ekonomik göstergeler de incelendi.

Raporda, tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı vurgulandı.

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