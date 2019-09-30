Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 30 Eylül 2019 04:23:23

Ürküten rakamlara karşın, sanıkların çoğu kez iyi hal indiriminden yararlanması ise adalet mekanizmasının cezasızlığa göz yumduğunu gösteriyor.















2018'DE SALDIRI PATLADI



İlgezdi'nin hazırladığı rapora göre Adli Tıp Kurumu tarafından 2013-2108 yılları arasında cinsel şiddete maruz kalan 7 bin 347 kişiye adli muayene yapıldı. Veriler günde 3, haftada 26 kişinin cinsel şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Buna göre en fazla cinsel şiddet vakasının 2018 yılında yaşanırken, en az cinsel şiddet vakası ise 2015 yılında meydana geldi. 2015 yılında yapılan adli muayene sayısı 772 olarak kayıtlara geçti. 2013 yılında bin 535 olarak kayıtlara geçen cinsel şiddet vakası sayısı 2018 yılında yüzde 6 aratarak, bin 624'e ulaştı. Öte taraftan 2018 yılında meydana gelen cinsel şiddet olaylarında ise bir önceki yıla göre yüzde 37 artış yaşandı. 2017 yılında Adli Tıp Kurumuna intikal eden vaka sayısı bin 186'ydı.



MAĞDURLARIN YÜZDE 24'Ü ÇOCUK



Rapor, çocuğa yönelik cinsel istismarın ulaştığı korkunç boyutu da gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz 6 senede cinsel saldırı şüphesiyle adli muayeneden geçirilen 7 bin 347 kişinin bin 779'u yani yüzde 24'ü çocuk yaştaydı. Adli Tıp Kurumu verilerine göre geride bıraktığımız 6 yılda haftada 6 çocuk cinsel şiddet kurbanı oldu.



YÜZDE BİN 21 ARTIŞ



Çocuğa yönelik cinsel şiddet her geçen yıl artıyor. Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre 2013 yılında cinsel şiddet kurbanı olan çocuk sayısı 52 iken, 2018 yılına gelindiğinde bu sayı yüzde bin 21 artışla 583 oldu. 2018 yılında cinsel şiddet mağduru olan kişilerin yüzde 36'sı, yani 583'ü çocuktu. Başla bir ifadeyle geçtiğimiz yıl haftada 11 çocuk cinsel şiddet kurbanı oldu. Bir önceki yıla göre cinsel şiddet kurbanı olan çocuk sayısındaki artış ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.



“ÇOCUK KORKTUĞU, ADALET KOLLADIĞI İÇİN SUSUYOR”



2013-2018 yılları arasında gerçekleştirilen cinsel dokunulmazlığın ihlaline ilişkin adli muayeneleri değerlendiren İlgezdi, artan cinsel saldırı vakalarına karşın adalet mekanizmasının cezasızlık prensibinde direndiğinde dikkat çekti. İlgezdi şunları ifade etti:



“Cinsel saldırı, kişi özgürlüğüne ve beden bütünlüğüne yapılmış, cinayetten sonra en ağır saldırıdır. Bu suç; cinsel tacizden, istismara, ensestten tecavüze kadar, bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlaliyle son bulan geniş bir yelpazeyi kapsar.



Veriler Türkiye'de giderek artan cinsel şiddetin önlem alınmadığı takdirde bizleri nasıl bir felaketin beklediğinin en açık göstergesi.



Zira bu veriler mağdurların şikâyeti üzerine açılmış adli dosyaları gösteriyor. Oysa şikâyet etmekten korkan, çocuk olduğu için susan, çevre ne der diyerek çekinen ve adli kolluk tarafından ciddiye alınmayan yüzlerce hatta binlerce kadın ve çocuk olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki çocuklar korktukları için adalet ise kolladığı için susuyor.”



Kaynak : Veli TOPRAK | sozcu.com.tr





Cinsel şiddetin kara bilançosu: 6 yılda çocuk istismarı yüzde bin 21 arttı! Adil Tıp Kurumu’nca gerçekleştirilen adli muayeneleri rapor haline getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılında cinsel saldırı olaylarından bir önceki yıla göre yüzde 37 artış yaşandığını açıkladı. Son 6 yılda mağdur olan kişi sayısı 7 bini aştı. Mağdurların bin 779’u 18 yaşından küçüktü. Çocuğa yönelik cinsel saldırı vakalarındaki artış ise yüzde bin 21’e ulaştı.