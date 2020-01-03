Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 03 Ocak 2020 12:53:00





















































Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Türkiye’de Kadın Cinayetleri, Cinsel Saldırılar ve Çocuk İstismarı Raporu”nu yayımladı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi Necati Tığlı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Kadın Cinayetleri, Cinsel Saldırılar ve Çocuk İstismarı Raporu”nda 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kadına yönelik şiddet, tecavüz, cinayet ve çocuk istismarları mercek altına alındı.CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı hazırladığı rapora ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye’de kadınlar erkekler tarafından öldürülmeye, katledilmeye devam ediyor. 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. En az 166 kadın cinsel saldırıya uğradı ve yine en az 96 çocuk istismar edildi. Kadın cinayetleri her geçen yıl hızla arttı. 2016’da 329; 2017’de 409; 2018’de 440 ve 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Oysa, Ak Partinin iktidara geldiği 2003 yılında bu sayı 83’tü. Görüldüğü gibi 16 yıldaki dehşet verici artış yüzde 471 civarındadır” dedi.Cinayet, tecavüz ve şiddet verilerini günlük araştırarak, kadın hakları üzerine faaliyet gösteren örgütlerin dokümantasyonlarını inceleyerek ve basında yer alan haberleri derleyerek hazırladığı Türkiye’de Kadın Cinayetleri, Cinsel Saldırılar ve Çocuk İstismarı Raporu’nda endişe verici rakamlar gözler önüne serildi.2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları için hazırladığımız bu raporda, hem altışar aylık hem de yıllık dönemler halinde incelediğimiz grafiklerde sergilenen bu tablonun korkunç ve ürpertici boyutlara ulaştığını söyleyen CHP’li Tığlı, “Emine Bulut’un ‘ölmek istemiyorum’ sözüne 10 yaşındaki kızının ‘Anne Lütfen Ölme’ feryadını kimse unutmasın. Eskişehir’de öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın savcılığa yaptığı 23 suç duyurusunu dikkate almayanları kimse unutmasın. Aydın’da Zeliha Erdemir’in savcılığa yaptığı 46 suç duyurusuna rağmen koruma almadığını kimse unutmasın. Şule Çet’ı, Ceren Damar’ı, Nadire Kadirova’yı ve Ceren Damar’ı kimse unutmasın. Şili’de başlayan ve kadınların direnişini simgeleyen danslı protesto ‘Las Tesis’i yasaklatanları da kimse unutmasın” ifadelerini kullandı.“TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULAMADA SINIFTA KALMIŞTIR”CHP’li Necati Tığlı, “Kadına karşı şiddetle ilgili dünyanın en önemli sözleşmesi olan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani kısaca İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke Türkiye olmasına rağmen uygulanmıyor. Ak Parti İktidarı her fırsatta ‘kadına yönelik şiddeti küresel bir sorun’ olarak gördüğünü söylese de aslında bu sorunun çözülmesi için hiçbir şey yapmadığını ve ‘İstanbul Sözleşmesini’ ölçü almadığını ‘İstanbul Sözleşmesi nas değildir. Bizim için ölçü değildir’ ya da ‘kadın-erkek eşitliği fıtrata terstir’ sözleri ile çok iyi anlıyoruz. Öldürmenin ve istismarın bahanesi olmaz. Bu cinayetleri, tacizleri ve istismarları durdurmak AKP’nin birinci görevidir. 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ki 48 aylık süre içinde en az 1652 kadın öldürülmüş, en az 404 kadın tecavüze uğramış, en az 1132 kadın cinsel şiddete maruz kalmış ve en az 96 çocuk (2019 yılı) istismar edilmiştir. Eğer, TCK’nın 96’ncı maddesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanmış olsaydı inanın bu sayılar, bu kadar yüksek olmazdı” açıklamasını yaptı.“1 MILYONDAN FAZLA KADININ YA IŞSIZ KALDIĞI YA DA EŞ BASKISI NEDENIYLE…”17 Aralık 2019 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan 2020 Sosyal Cinsiyet Uçurumu Raporuna da değinen CHP’li Tığlı, “2006’dan beri yayımlanan endekste Türkiye, Cinsiyet Eşitliği Kategorisi’nde 153 ülke arasında 130’uncu sırada. Kadınlar; siyasal hayata katılmaları kategorisinde 109’ncu, Eğitim eşitliğinde 113’ncü, okuma yazma oranında 101’nci, ekonomiye katılım ve fırsat eşitliğinde 136’ncı, benzer işler ücret eşitliğinda ise 106’ncı sırada. Bunun da en büyük nedeni AK Parti iktidarının cinsiyet eşitliği konusunda tüm dengeleri kadınlar aleyhine çeviren politikalarıdır” dedi.Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Ak Parti döneminde kadınların çalışma hayatının dışına itildiği, çalışan 1 milyondan fazla kadının ya işsiz kaldığı ya da eş baskısı nedeniyle evine kapandığı, Türkiye genelinde kadınların yüzde 38’inin fiziksel, yüzde 17’sine yakın bir kısmının da cinsel şiddete maruz kaldığı bilinmektedir” ifadelerini kullandı.CHP’li Tığlı açıklamasında çocuk istismarına da yer vererek “Türkiye’nin kanayan bir başka yarası da çocuk istismarıdır. Çocukların korunması için gerekli adımlar atılmadığı, koruma odaklı istatistikler ve analiz bilgi paylaşım sistemi oluşturulmadığı ve çocuklara adalet sağlanmadığı sürece çocuklara yönelik istismar ve şiddet haberleri gelmeye de devam edecektir. Tüm bu adımlar uygulanmadığı için çocuk istismarının üzeri herzaman örtülüyor haliyle de çocukların uğradığı şiddetin boyutu büyük oluyor. Ak Parti iktidarı bunlara çözüm bulacağı yerde çocukların istismarcılarıyla evlenmesini öngören utanç önergelerini Meclis gündemine getirdi. Ak Partinin bu girişimleri ile birlikte çocuk istismarları artarak devam ederken istismarcılar iyi hal indirimi almaya ve cezasız kalmaya devam etti” dedi.CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından hazırlanan ve son 4 yılın verilerini toplayan kısa notlar ve yıllar itibariyle hazırlanmış grafikler şu şekildedir:“01.01.2016 İLE 31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER2016 YILINDA 329 KADIN ÖLDÜRÜLDÜYılın ilk altı ayında 152 kadın öldürülmüştür. Bu sayı azalması gerekirken yılın ikinci yarısı yüzde 14 artmış ve 177 olmuştur. 2016 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 329 olmuştur. Aynı yıl 350 kadın cinsel şiddete, 110 kadın da tecavüze uğramıştır.2017 YILINDA 409 KADIN ÖLDÜRÜLDÜYılın ilk altı ayında 206 kadın öldürülmüştür. Bu sayı yılın ikinci yarısında 203’e düşmüş olsa da 2017 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 409 olmuştur. Bir önceki yıla göre yüzde 24.3 artmıştır. Aynı yıl 320 kadın cinsel şiddete, 154 kadın da tecavüze uğramıştır.2018 YILINDA 440 KADIN ÖLDÜRÜLDÜBu yılın ilk altı ayı da aynı geçen yılın ilk altı ayı gibi olmuş ve 206 kadın öldürülmüştür. Bu sayı yılın ikinci yarısında yüzde 13 artmış ve maalesef 233 olmuştur. 2018 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 440 olmuştur. Bir önceki yıla göre yüzde 7.5 artmıştır. Aynı yıl 296 kadın cinsel şiddete, 140 kadın da tecavüze uğramıştır.2019 YILINDA 474 KADIN ÖLDÜRÜLDÜYılın ilk altı ayında 214 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Bu sayı yılın ikinci yarısında yüzde 21.5 artmış ve 260 olmuştur. 2019 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 474 olmuştur. Bir önceki yıla göre artış yüzde 7.7 olmuştur. Aynı yıl 166 kadın cinsel saldırıya, 96 çocukta istismara uğramıştır.2016, 2017, 2018 VE 2019 YILLARI2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2016 yılında bu sayı 329’dur. 2017 yılında 320’dir. 2018 yılında 440 ve 2019 yılında 474’dür. Tüm bu verileri dikkate aldığımızda 16 yıldaki dehşet verici artış, yüzde 471 civarında olmuştur. Geneli üzerine baktığımızda 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında en az 1652 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Aynı yıllar içinde en az 1132 kadın cinsel şiddete, en az 404 kadın tecavüze ve en az 96 çocuk (2019 yılı) istismara uğramıştır.2002 İLE 2019 YILLARI ARASI1460 günde kadınlara yapılan eziyetler, tecavüzler, şiddet ve cinayetlerin genel tablosu aşağıda ki grafiklerde ele alınmıştır. Ancak bir başka gerçekliğin yaşandığı tablo ise 2002 ile 2019 yılları arasındaki verilerdir. Bu verilere göre 01.01.2002 ile 31.12.2009 yılları arasında kaç kadının öldürüldüğünü dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin kendisine yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta 4063 olarak açıklamıştır. Yine 01.01.2010 ile 31.12.2012 yılları arasında kaç kadının öldürüldüğünü dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kendisine yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta 541 olarak belirtmiştir. 01.01.2013 ile 31.12.2019 yılları arasında öldürülen 2485 kadın için elde edilen veriler ise Kadın Cinayetleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, yazılı ve görsel medyaya yansıyan çeşitli haberlerden derlenmiştir.2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 10 kat arttı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 2006 yılında 2 bin 337 karar verilirken, bu rakam günümüzde 21 bin 518’i geçti (Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Raporu).”