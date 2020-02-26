Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 26 Şubat 2020 03:39:23









Listede 67.1 puanla birinci olan ABD’yi 61.9 puanla Almanya, 61.8 puanla İngiltere takip ediyor.

























Dünya ülkelerini tartıya çıkaran kamuoyu araştırmalarına bir yenisi daha eklendi: “The Global Soft Power Index” yani “Küresel Yumuşak Güç Endeksi.” Brand Finance adlı uluslararası danışmanlık şirketinin hazırladığı anket, 87 ülkede bin uzman ve halktan 50 binden fazla kişiyle görüşülerek yapıldı ve “diplomatik açıdan en etkili ülkeler” belirlendi. Buna göre 60 ülke arasında dünyanın “yumuşak güç” olarak 1 numaralı ülkesi, “Trump’ın verdiği hasara rağmen” ABD olarak ilan edildi.İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Japonya, Çin, Fransa, Kanada, İsviçre, İsveç ve 10’uncu sıradaki Rusya.48.8 puan toplayan Avustralya 13’üncü sıradayken Türkiye 60 ülkelik listenin tam ortasında, 30’uncu sırada yer bulabildi. 39,4 puan toplayan Türkiye, Brezilya ile eşit gösterildi. Listede Türkiye’nin üzerinde yer verilen ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de olması dikkati çekti.Bu arada Rusya'nın yumuşak gücünün büyük ölçüde "Putin faktöründen" kaynaklandığı araştırmada özellikle vurgulandı.Kazakistan, Irak ve Myanmar listesinin son üç sırasında.Araştırmada ülkeler öncelikle üç kriter üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu: İyi bilinirlik, saygınlık ve etki. Ayrıca ticaret, medeniyet mirası, kültür ve değerler sistemi gibi kriterlerde not verildi.“Soft Power” (Yumuşak Güç) kavramo 1980’lerin sonunda politik bilimci Jospeh Nye tarafından ortaya atılmış, ülkelerin askeri ya da ekonomik güçleri dışındaki faktörlerle diğer ülkeleri ikna etme potansiyeli diye tanımlanmıştı.