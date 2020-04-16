Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 16 Nisan 2020 15:33:45

Liste hazırlanırken ülkelerin aşı geliştirme kapasitesi, sağlık sektörünün gücü ve ekonomileri baz alındı. Listenin ilk 3 sırasında İsrail, Almanya ve Güney Kore yer alırken; bu ülkeleri Avustralya ve koronavirüsün çıkış noktası olan Çin izledi.









Öte yanda Çin'de ortaya çıkan ve pandemi haline gelen koronavirüs salgınında Türkiye'deki vaka sayısı 69 bin 392'ye ulaşırken toplam can kaybı da bin 518'e ulaştı. Toplamda bin 820 kişinin durumunun kritik olduğu ülkemizde, 5 bin 674 kişi ise ölümcül virüsün pençesinden klurtularak sağlığına kavuştu.

















Ekonomi dergisi Forbes'in hazırladığı koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde Avustralya ve Türkiye 40 ülke arasına girdi. Türkiye 36'ıncı sırada yer alırken Avustralya 4'üncü sırada. Listenin en başındaki ülke ise İsrail oldu. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'in düşünce kuruluşu DVK Global, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler" listesi hazırladı.Türkiye ise listede; Umman, Slovakta ve Litvanya'nın önünde 36'ncı sırada yer aldı. Koronavirüste yaşanan ölü sayılarında Türkiye'nin ölünde olan ülkelerin, listede Türkiye'den daha güvenli olarak kabul edilmesi de dikkat çeken husus oldu.