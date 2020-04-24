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Frida Kahlo Müzesi sanal ziyarete açıldı

Kategori Kategori: Sergi | Yorumlar 0 Yorum | 24 Nisan 2020 23:19:46

Orijinal adı La Casa Azul (Mavi Ev) olan müze 360 derece sanal turla gezilebiliyor. Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun özel eşyalarını ve anılarını barındıran “La Casa Azul” (Mavi Ev) adlı müze, sanal ziyarete açıldı. Her gün yüzlerce turistin akın ettiği ve corona virüs salgını nedeniyle şu an için kapalı olan La Casa Azul, sanal tur kapsamında dün itibarıyla kapılarını açtı. Müzede 360 derece sanal tur yaparak her yeri gezmek mümkün.



Frida'nin yaşadığı evdi…

1958’den bu yana müze olan Frida Kahlo'nun evi, Frida’nın hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Frida, büyük aşkı Dieogo ile evlendikten sonra bir süre bu evden ayrılmış olsa da yine Coyoacan’daki ailesinin yanına, yani bu eve dönmüş ve Dieogo ile birlikte 1929 – 1954 yılları arasında bu evde yaşamıştı.

Frida’nın Long Live Life, Frida and the Caesarian Operation, Portrait of My Father Wilhelm Kahlo gibi önemli eserlerinin yer aldığı müzede, ressamın kıyafetleri, koltuk değnekleri, korseleri ve ilaçları da bulunuyor.

Troçki gibi önemli misafirlerini Diego’yla birlikte ağırladıkları mutfak da müzenin içinde bulunuyor.

Müzedeki 22 bin belge, 6 bin 500 fotoğraf, dergi ve süreli yayınlar, kitaplar, düzinelerce çizim, kişisel eşyalar, kıyafetler, oyuncaklar, Frida ve Diego’nun hayatına dair ipuçları veriyor.

Ziyaret etmek için tıklayın

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