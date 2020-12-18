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2020 İnsani Özgürlük Endeksi: Yeni Zelanda ilk sırada, Türkiye 119.

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 18 Aralık 2020 08:17:17

Hukukun üstünlüğünden kişisel refah seviyesine kadar, birçok parametre ışığında değerlendirilen 162 ülkenin bulunduğu İnsani Özgürlük Endeksi'nde geçen yıl 122'inci olan Türkiye, bu yıl 119'uncu oldu. Zirvede ise yine Yeni Zelanda var. ABD merkezli düşünce kuruluşu CATO Enstitüsü, 2020 İnsani Özgürlük Endeksi raporunu yayınladı.

2018 yılının verilerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, insanların ekonomik ve kişisel açıdan en özgür olduğu ülkeler sırasıyla Yeni Zelanda, İsviçre ve Çin'in özerk bölgesi Hong Kong olarak belirlendi.



Suriye, geçen yıl da olduğu gibi 2020 raporunda da listenin son sırasında yer aldı.

Listedeki 162 ülkeden 119'uncu olan Türkiye'nin ortalama insani özgürlük puanı 10 üzerinden 6,27 oldu. İnsani özgürlük puanı, kişisel ve ekonomik özgürlük puanının ortalaması alınarak belirleniyor.

Türkiye, kişisel özgürlükte 5,92, ekonomik özgürlükte ise 6,62 puan aldı.



Grafikte, yeşil rengi koyulaştıkça özgürlüğün arttığı bölgeler temsil ediliyor. Gri renk ise konuya ilişkin verilerin bulunmadığı ülkeleri gösteriyor.

"Hong Kong bir istisna"

İnsani özgürlük sıralamasının ilk çeyreğine yer alan ülkelerde kişi başına düşen gelirin ortalama 50 bin 340 dolar olduğu, son çeyreğinde ise bu rakamın 7 bin 729'ye düştüğü rapor edildi. Kısaca, ekonomik refah seviyesi arttıkça özgürlükler de artıyor.

Demokraside de aynı durum söz konusu. Raporda, insani özgürlükle demokrasi arasında güçlü bir bağ bulunduğu yazıldı. Hong Kong bu noktada 'bir istisna' olarak nitelendirildi.


Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısının gündeme gelmesiyle özerk bölgede halk ayaklanmıştı. Halen eylemlerini sürdüren ve "demokrasi yanlıları" olarak nitelenen taraf, Pekin'i özerk bölgenin için işlerine müdahale etmek ve demokrasiyi baltalamakla suçluyor.


Kaynak :  euronews.com

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