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Dünya Mutluluk Raporu: Finlandiya 1. , Avustralya 12. ve Türkiye 104. sırada

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 20 Mart 2021 14:17:36

Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk üç sırada Finlandiya, Danimarka ve İsviçre var. Geçen yıl 93. sırada olan Türkiye ise 104. sıraya geriledi. Rapora göre en mutsuz ülke de yine Afganistan oldu. 2012 yılında ilk Dünya Mutluluk Raporu yayımlandığından beri zirveye çıkan dört ülke oldu: 2012, 2013 ve 2016'da Danimarka, 2015'te İsviçre, 2017'de Norveç ve son olarak da 2018, 2019, 2020 ve 2021'de Finlandiya.



Gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik, ve ülkedeki yolsuzluk düzeyinin değerlendirdiği Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu hazırlanırken 149 ülkeden insanlarla görüşüldü.

Türkiye, 104. sırada, Güney Afrika ile 105. sırada yer alan Pakistan arasında yer aldı.

Türkiye 2019'da 79. sıradayken geçen yıl 14 sıra gerileyerek 93. sıraya düşmüştü. Bu iki yıl da değerlendirmeye 156 ülke katılmıştı.

Bir önceki raporda 13. sırada olan İngiltere de 17. sıraya düştü. ABD de 19. sırada.

En mutsuz ülkeler ise sırasıyla Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu.

Raporu hazırlayanlara göre ülkelerin üçte birinden fazlasında, koronavirüs salgınının da etkisiyle, bir önceki rapora göre negatif duygularda ciddi bir artık görüldü.

22 ülkede ise tam tersine vatandaşlar her şeyin daha iyi olduğu görüşünde. Birçok Asya ülkesi bir önceki rapora göre sıralamada yükseldi. Çin de 94. sıradan 84. sıraya yükseldi.

Raporun yazarlarından John Helliwell, "İnsanların kendi hayatlarıyla ilgili algısıyla kıyasladığımızda, hayat şartlarında aynı düzeyde bir olumsuz değişim görmedik, bu bizi için şaşırtıcı bir sonuç oldu" açıklaması yaptı:

"Bunu Covid-19 salgınıyla açıklayabiliriz. Pandemi herkes için ortak, dışarıdan bir tehdit olarak görülüyor ve daha geniş anlamda bir birliktelik, aynı şeyi hissetme hali yaratıyor."
Yazarlara göre Finlandiya'da insanların birbirlerine duyduğu karşılıklı güven çok yüksek çıktı; bu da pandemi döneminde hayatta kalmalarına ve daha fazla hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

5,5 milyon nüfuslu İskandinav ülkesi, salgında Avrupa'ya göre çok daha başarılı bir seyir izledi. 70 bin civarında vaka görülen ülkede, Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre pandemi boyunca 805 kişi hayatını kaybetti.

Rapora göre en mutlu 10 ülke ve en mutsuz 10 ülke şöyle sıralanıyor:

1. Finlandiya
2. Danimarka
3. İsviçre
4. İzlanda
5. Hollanda
6. Norveç
7. İsveç
8. Lüksemburg
9. Yeni Zelanda
10. Avusturya

140. Burundi
141. Yemen
142. Tanzanya
143. Haiti
144. Malawi
145. Lesotho
146. Botswana
147. Ruanda
148. Zimbabwe
149. Afganistan



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