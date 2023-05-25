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Modern köle sıralamasında Türkiye zirvede

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 25 Mayıs 2023 04:52:35

21 yıldır iktidarda olan AKP, sık sık “Batı bizi kıskanıyor” diyerek algı yaratmaya çalışsa da gerçekler farklı. Türkiye; Modern Kölelik Endeksi’nde dünyada 5’inci, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü ile Avustralya merkezli insan hakları derneği Özgür Yürü (Walk Free), 2023 Küresel Kölelik Endeksi başlıklı bir rapor hazırladı. Rapora göre, Türkiye’de 1,3 milyon modern köle olduğu belirlendi.

Kişi başına düşen modern köle açısından dünyada 5’inci sırada bulunurken Türkiye, toplam modern köle sayısında da ilk 10’da yer aldı. 2018’de Türkiye 48’inci sırada yer alırken aradan geçen 5 yılda modern köleliğin arttığı görüldü.



160 ülke kapsamında yapılan ölçümde, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde ise en yüksek orana sahip ülke oldu. Hazırlanan raporda, 2021’de 49,6 milyon kişinin “modern köle” olarak yaşadığına, bu rakamın 2016’da 10 milyon olduğu söylendi. Rapora göre; küresel çapta modern köle kategorisinde değerlendirilerek her 4 kişiden 1’inin çocuk olduğu kaydedildi.  Modern kölelerin yaklaşık yüzde 54’ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturdu. Endekste; 49,6 milyon kişiden 22 milyonunun zorla evlendirildiği, 27,6 milyon kişinin ise zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı. Raporda; modern köleliğin en sık görüldüğü ülke Kuzey Kore oldu. Kuzey Kore’yi Doğu Afrika’daki Eritre ve Afrika’nın kuzeybatısında yer alan Moritanya’nın takip etti. Suudi Arabistan 4’üncü sırada bulunurken, Türkiye ise 5’inci sırada yer aldı. Türkiye’nin peşinden Tacikistan, Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Endekse göre modern köleliğin en az olduğu ülke ise Finlandiya oldu. Raporda, zorla çalıştırma uygulamalarının düşük gelirli ülkelerde yaygın olduğu belirtilirken, bu durumun yüksek gelirli ülkelerdeki taleplerden kaynaklandığına işaret edildi.

MODERN KÖLELİK NEDİR?

Modern kölelik tabiri, şiddet, zorlama gibi nedenlerle kişilerin istismar edildikleri duruma karşı koyamaması ve mevcut durumlarını terk edemediği koşulları tanımlamak için kullanılıyor. Günümüzde modern kölelik birçok alanda oldukça yaygın.


TÜRKİYE YİNE İLK 10’A GİRDİ

Kişi başına düşen modern köle açısından dünyada 5’inci sırada olan Türkiye, modern köle ‘sayısında’ ilk 10’da yer aldı. Liste şöyle:





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