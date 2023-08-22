A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Suudi Arabistan yüzlerce göçmeni öldürdü

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 22 Ağustos 2023 01:11:00

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) bugün kamuoyu ile paylaştığı raporda, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, 2022 başından itibaren, Yemen sınırında yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdüğü iddia edildi. Bir Suudi hükümet kaynağı, HRW'nin 38 görgü tanığının ifadesi ile uydu görsellerine ve internet portallarının yaptıkları kayıtlara dayandırdığı raporda yer alan suçlamaları "mesnetsiz" diye niteleyerek geri çevirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı raporu ve suçlamaları "endişe verici" diye nitelerken, Amerika Birleşik Develtleri (ABD) de Riyad'dan konuyla ilgili soruşturma yürütülmesini talep etti.



HRW'nin konuştuğu görgü tanıkları, Suudi Arabistan-Yemen sınırında tanık oldukları 28 olayda ateşli silahlar ve havan topu kullanıldığını belirtti. HRW, kayıt altına aldıkları vakaların çoğunun, Suudi Arabistan'ın da taraf olduğu Yemen Savaşı'nda Nisan 2022'de ateşkes sağlanmasından sonra meydana geldiğini bildiriyor.

Raporun hazırlanmasında yer alan insan hakları uzmanlarından Nadia Hardman, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin dünyanın gözlerinden uzaktaki sınır bölgesinde  yüzlerce göçmeni ve mülteciyi öldürdüğünü belirterek "Suudi Arabistan'ın büyük uluslararası kupaları, etkinlikleri, futbol kulüplerini ve şovları milyarlar ödeyerek satın alması ve bu yolla imajını düzeltmeye çalışması, dikkatleri bu korkunç suçlardan başka yere çevirmemeli" diye konuştu.

Çok sayıda Etiyopyalı Suudi Arabistan'a giderek orada çalışıyor. Suudi Arabistan'a ulaşmada kullanılan rotalardan birini de Afrika kıtasının doğusundan Yemen'e geçilerek gidilen tehlikeli rota oluşturuyor.

AFP haber ajansına konuşan Suudi bir hükümet yetkilisi, HRW'nin yönelttiği suçlamaları mesnetsiz ve sağlam kanallara dayandırılmamış iddialar olarak niteledi. HRW ise raporda yer alan iddialarla ilgili Suudi Arabistan'dan görüş almak üzere başvurulduğunu, ancak Riyad'ın kendilerine cevap vermediğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da HRW'nin yönelttiği ciddi suçlamaları içeren rapor konusunda "çok endişeliyiz" değerlendirmesini yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, hükümetin basın toplantısında yöneltilen bir soruya istinaden de iddiaya konu olan olaylarla ilgili Alman birimlerinin kendi topladığı bilgi olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da konuyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, geçen sene açıklanan ve mültecilerin geri itilmesine dair Birleşmiş Milletler (BM) raporunu hatırlattı ve o raporda da insanların öldürüldüğünden bahsedildiğini kaydetti. Bu nedenle de Berlin ile Riyad arasındaki işbirliği açısından Suudi Arabistan yönetiminin BM'in söz konusu raporuna cevap vermesinin büyük önem arzettiğinin vurgulandığını da hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de HRW'nin raporunda ifade edilen suçlamalar karşısında duyulan endişeyi Suudi yönetimine ilettiklerini açıkladı ve "Suudi makamlarından kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini ve uluslararası hukukun getirdiği sorumluluklara uymasını talep ettik" diye vurguladı.



BM raporu: 2022'nin başlarında 430 göçmen öldürüldü

HRW'nin bugün açıkladığı ve görgü tanıkları ile kayıtlara dayanan raporu öncesinde geçen yıl da BM konuyla ilgili benzer bir çalışma hazırlamış ve 2022'nin ilk aylarında Suudi güçlerin Yemen sınırında yaklaşık 430 göçmeni öldürdüğüne dair suçlamaları duyurmuş ve iddiaları "çok endişe verici suçlamalar" olarak nitelemişti.

HRW'nin raporunun hazırlanmasında yer alan Hardman, BBC'ye verdiği demeçte, Suudi Arabistan-Yemen sınırında tam olarak kaç kişinin öldürüldüğünün bilinmesinin imkansız olduğunu aktarırken, onların tahminine göre en az 655 kişinin hayatını kaybettiğini, bunun bin de olabileceğini söyledi.

Kuzey Yemen'i kontrol eden Şii Husi milisleri, HRW'ye ilettikleri mektupta Suudi sınır güçlerini göçmenleri ve Yemenlileri "planlayarak" katletmekle suçladı. Göçmenler ise Husi milisler arasında insan kaçakçılarıyla çalışanlar olduğunu ve göçmenleri istedikleri parayı ödeyene kadar kamplarda tutmakla tehdit ettiklerini ileri sürüyor.

Husiler Şii İran tarafından desteklenirken, Suudiler de 2015'te kurulan askeri koalisyon ile Yemen hükümetini destekliyor.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Dünya Sağlık Örgütü: Yeni Kovid-19 varyantı ölümleri arttırabilir.
Yazarlarımızdan Sevgili Aykut Yazgan’ı kaybettik
Yurt dışına göç eden Türk vatandaşları: 2022'de son 7 yılın rekoru kırıldı
Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgileri bir internet sitesinde!
Türkiye ve Arap ülkelerinde
FRANSA İKTİDAR CEPHESİ DERSLERİ HAL VE GİDİŞ: SIFIR
YA HABİBİ... BURASI FRANSA: NANTER’DE BİR POLİS BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ... NAHEL M. 17 YAŞINDAYDI...
Kahovka barajının yıkılmasının vahim sonuçları
Katar Gate: AP'deki rüşvet skandalında Türkiye bağlantısı
73 YIL SONRA BİR 14 MAYIS DAHA

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor.
Acemoğlu: 15 yıl Türkiye için fırsat penceresi bunu harcarsa sonu trajik olur
AB Meta'yı 1,2 milyar euro para cezasına çarptırdı
55 bin kişiyi işten çıkararak yerine yapay zeka kullanacak
Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşerken; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor
İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
Para, Bir İnsanı Elit Yapar mı?
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda rekor bekleniyor
Rüya...
Kocaman bir aile gibi

REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KİTAPÇI RÜSTEM, PARİS: EMEKÇİDEN YANA ve FAHRİ KONSOLOS
Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
SABİTESİZ GÖRECELİ OLABİLİR Mİ?
Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA
GERÇEK FELSEFE

Kuzey Denizi'nde sızıntı korkusu
AKBELEN ORMANI DİRENİYOR
Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi
WMO aşırı sıcaklarda kalp krizi ve ölüm uyarısında bulundu
2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu

Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
Güneş fırtınaları bizim için ne anlama geliyor?
Eratosthenes MÖ 3. Yüzyılda dünya'nın çevresini nasıl ölçtü?
Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Suudi Arabistan yüzlerce göçmeni öldürdü
Yalan haberlere neden inanıyoruz?
Gençlerin yüzde 63'ü Türkiye'den gitmek istiyor.
Modern köle sıralamasında Türkiye zirvede
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti

Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?
AYKUT YAZGAN’I OKUMAK
Megapik “Yeniden” adlı kitabın yazarı Dr. Meltem Hınçal ile bir söyleşi....
Mektub var, Ragip Duran’dan
Türkiye’de farkında olmak ya da olabilmek...
SOKRATES
EFLATUN
KÜSTÜM
BALIK
Lausanne

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 