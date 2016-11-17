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AKP'nin kullandığı cehalet bilimi Agnotoloji
Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | 0 Yorum | 17 Kasım 2016 12:03:11
Bu yazıyı okuduğunuzda, 14 yıllık AKP iktidarı dönemindeki tüm tuhaflıkların ve toplumda yükselen cehaletin sebebini daha iyi anlayacaksınız. Agnotoloji kısaca bilgisizlik bilimi demek. Menfaat gereği cehalet yaymanın arkasındaki sis perdesini aralayan bir bilim dalı. Neoklasik Yunanca’da agnosis ‘bilgisizlik’, ontoloji ise “varlık felsefesi” anlamına geliyor.
Agnotoloji de ya bir ürünü satmak ya da çıkar elde etmek için kasıtlı olarak kafa karışıklığı ve yalan bilgi yaymanın incelenmesi oluyor.
Ya da daha açık söylersek, toplumun bilgi sahibi olmasını istemeyen güçlü kurumlar tarafından yaratılan akıl karışıklığını ve bilgisizliği inceleyen disiplin. Örneğin Erdoğan’ın Lozan’ı övdükten sonra yerden yere vurması, Cübbeli gibi sözde din alimlerinin daha faydalı konular yerine Peygamberin sümüğünden bahsetmesi ya da Diyanet’in gündemi sallayan fetva krizleri veya üniversite rektör yardımcısının (Prof. Dr. Bülent Arı) ” Cahil halk ülkeyi ayakta tutacak” açıklamaları, Agnotoloji denilen bilimin ülkemizde ne kadar geniş bir uygulama alanı bulduğunun acı bir göstergesi.
Cehalet yayma faaliyeti üst akıl da denilen emperyalizmin en güçlü silahı. Asıl amaç kitleleri; düşünmeyen, sorgulamayan, itaat eden, umursamayan ve sadece satın alan değersiz köleler haline getirmek.
"Aşağıdaki adımları uygulayarak siz de hemen emperyalistler ya da siyasal islamcılar gibi menfaatleriniz için cehalet yaymaya başlayabilirsiniz."
İŞTE 6 ADIMDA AGNOTOLOJİ
1- Karşı tarafın doğru bilgi sahibi olmasını istemeyin
Unutmayın, bilginin erişilebilir olduğu erişildiği anlamına gelmez. Cehalet, sadece bilginin yokluğu değil, politik ve kültürel mücadelelerin doğal bir ürünüdür.
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