Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | 0 Yorum | 17 Kasım 2016 12:03:11









"Aşağıdaki adımları uygulayarak siz de hemen emperyalistler ya da siyasal islamcılar gibi menfaatleriniz için cehalet yaymaya başlayabilirsiniz."



1- Karşı tarafın doğru bilgi sahibi olmasını istemeyin

Agnotolojide temel amaç karşı tarafın doğru ve sağlıklı bilgi elde etmesini istememektir. Yani öncelikle toplumun kafa karışıklığı ve yalan bilgi ile donanmasını istemeniz gerekir.



2- Çıkar elde etme amacı güdün

Şahsi çıkarlarınız için bıkmadan usanmadan cehalet yaymaya devam ederseniz, bir süre sonra hitap ettiğiniz kitlenin çoğunu her dediğinize inanan bir yığın haline getirmeniz mümkün.



3- Anlaşılamayan bir olgu bulun

İşin en önemli kısmı burasıdır. Cehalet yaymak için öncelikle insanların kafasında yer etmiş, zaman zaman aklına takılan, intrusive vesvese kabilinden bir olgu bulmalısınız.



4- Dengeli tartışma zemini yaratın

Soru ne kadar dengesiz olsa da cevabınız mantıksız bir kurama dayalı ama mutlaka dengeli olsun.



5- Kendi başınıza uzman olun

Tamamen bilgisiz olsanız bile “en iyi ben bilirim” diyecek bir özgüvene sahip olmalısınız. Psikoloji, biyoloji veya tıp alanında uzman olma gerekliliği gibi bir kısıt sadece gerçek bilgiyle hareket edenleri bağlar. Unutmayın, siz menfaat için cehalet yayan bir asılsız bilgi tüccarısınız.



6- Büyük resme bakmaya gerek duymayın

Burası en kolay aşama. Asgari ücretle karnı doyan, kredi kartına dokuz taksitle ev ihtiyaçlarını karşılayan, 120 ay vadeli krediyle ev sahibi olan, hafta sonu AVM’de alık gözlerle dolaşan ve çılgın projelerin ütopyasıyla tatmin olan toplum büyük resme bakmaya gerek duymaz. İşsizliğe, yoksulluğa, cehalete, gelir dağılımındaki dengesizliğe, adalet sistemindeki çarpıklığa, rant için yok edilen doğal alanlara kafa yormaz.



Bu yazıyı okuduğunuzda, 14 yıllık AKP iktidarı dönemindeki tüm tuhaflıkların ve toplumda yükselen cehaletin sebebini daha iyi anlayacaksınız. Agnotoloji kısaca bilgisizlik bilimi demek. Menfaat gereği cehalet yaymanın arkasındaki sis perdesini aralayan bir bilim dalı. Neoklasik Yunanca’da agnosis ‘bilgisizlik’, ontoloji ise “varlık felsefesi” anlamına geliyor.Agnotoloji de ya bir ürünü satmak ya da çıkar elde etmek için kasıtlı olarak kafa karışıklığı ve yalan bilgi yaymanın incelenmesi oluyor.Ya da daha açık söylersek, toplumun bilgi sahibi olmasını istemeyen güçlü kurumlar tarafından yaratılan akıl karışıklığını ve bilgisizliği inceleyen disiplin. Örneğin Erdoğan’ın Lozan’ı övdükten sonra yerden yere vurması, Cübbeli gibi sözde din alimlerinin daha faydalı konular yerine Peygamberin sümüğünden bahsetmesi ya da Diyanet’in gündemi sallayan fetva krizleri veya üniversite rektör yardımcısının (Prof. Dr. Bülent Arı) ” Cahil halk ülkeyi ayakta tutacak” açıklamaları, Agnotoloji denilen bilimin ülkemizde ne kadar geniş bir uygulama alanı bulduğunun acı bir göstergesi.Cehalet yayma faaliyeti üst akıl da denilen emperyalizmin en güçlü silahı. Asıl amaç kitleleri; düşünmeyen, sorgulamayan, itaat eden, umursamayan ve sadece satın alan değersiz köleler haline getirmek.Unutmayın, bilginin erişilebilir olduğu erişildiği anlamına gelmez. Cehalet, sadece bilginin yokluğu değil, politik ve kültürel mücadelelerin doğal bir ürünüdür.