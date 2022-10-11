Kategori: Çevre | 0 Yorum | 11 Ekim 2022 19:38:55









İşçi Partisi hükümeti, Avustralya’nın tehdit altındaki yerli bitki ve hayvanlarının korunmasına yardımcı olmak için 224,5 milyon Avustralya Doları (2 milyar 686 milyon TL) sözü verdi.

Dünyanın yüzölçümü bakımından altıncı büyük ülkesi Avustralya, koalalar ve ornitorenk gibi eşsiz hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Doğa uzmanları Avustralya’nın son dört yılda koalalarının yaklaşık yüzde 30’unu kaybettiğini tahmin etmesi üzerine şubat ayında nesli tükenmekte olarak listelendi.









Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, Avustralya’nın dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan türlerle ünlü ada kıtasındaki bitki ve hayvanları korumak amacıyla toprakların en az yüzde 30’unu korumaya ayıracaklarını açıkladı. Reuters’ın haberine göre ilk kez bir federal hükümet, ülkenin bitki ve hayvanlarının birinin bile tükenmesinin önüne geçecek ‘sıfır nesil tükenmesi’ hedefi belirledi. Hedef, 10 yıllık bir planın parçası olarak 110 tür ve 20 bölgeyi iyileştirmek ve 2027’ye kadar ilave 50 milyon hektarlık kara ve deniz alanını korumak.Şu anda listelenen 533 hayvan ve 1385 bitki türüyle tehdit altındaki türler listesine eklenen türlerin sayısı 2016 yılındaki rapora göre ortalama yüzde 8 arttı. Hükümet tarafından temmuz ayında yayınlanan beş yıllık çevre raporuna göre Avustralya, diğer kıtalardan daha fazla memeli türünü kaybetti ve dünyanın en zengin ülkeleri arasında en fazla tür azalması oranlarından birine sahip.Avustralya 2019’dan beri meydana gelen yangın ve aşırı hava olaylarında 33 kişi ve milyarlarca hayvanı öldü. Almanya’nın neredeyse yarısı büyüklüğünde bir ormanlık alan zarar gördü.Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), Avustralya hükümetinin koruma çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti ancak yetkilileri daha ileri gitmeye ve tehdit altındaki her tür için zamana bağlı kurtarma planlarına yatırım yapmaya çağırdı.WWF Avustralya’nın baş koruma görevlisi Rachel Lowry, “Avustralya’da listelenmiş 1900’den fazla tehdit altındaki tür var. Bu plan 110’u için önem taşıyor fakat öteki ‘önceliksiz’ tehdit altındaki türlerimize nasıl yardımcı olacağı belli değil” ifadelerini kullandı.