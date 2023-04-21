Kategori: Çevre | 0 Yorum | 21 Nisan 2023 19:59:51









İklim değişikliğinin neden olduğu tahribatın incelendiği raporda, buzullardaki aşırı erimenin, 2013-2022 yılları arasında deniz seviyesini yılda ortalama 4,62 milimetre yükselttiği belirtildi. 1993 yılından bu yana deniz seviyesindeki yükselmenin 10 santimetreyi geçtiği kaydedildi.

Taalas, emisyonları azaltmak için hangi adımları atarsak atalım bu tür aşırı hava koşullarının 2060'lara kadar devam edeceğini belirterek, ancak daha sonra durumu tersine çevirmek için bir şans olduğunu söyledi.









BM'nin raporuna göre dünya genelinde deniz seviyesinin yükselme hızı geçen 10 yılda, 1993-2002 dönemine göre iki kattan fazla arttı. Son 30 yılda deniz seviyesindeki yükselme 10 santimetreyi geçti. Dünya Meteoroloji Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada, küresel deniz seviyelerinin, ilk kez ölçüldüğü 1993-2002 yılları arasındaki döneme kıyasla iki kattan daha fazla bir hızla yükseldiğini ve geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluş deniz seviyesindeki bu yükselme eğiliminin binlerce yıl devam edeceği öngörüsünde bulundu."Mücadeleyi çoktan kaybettik"Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, düzenlediği basın toplantısında "Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesine karşı mücadeleyi çoktan kaybettik. Bu kötü haber. Çünkü o kadar yüksek seviyelerde sera gazı salındı ki, sular binlerce yıl yükselmeye devam edecek" dedi.Yükselen su seviyesi, dünya genelinde çok sayıda kıyı kenti ile Tuvalu gibi tamamı deniz seviyesinde olan ülkeleri tehdit ediyor. Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Tuvalu, sular altında kalma riskine karşı ülkeyi dijital evren olan Metaverse'te yeniden inşa etme planını açıklamıştı.İklim değişikliğine dikkat çekilen 22 Nisan Dünya Günü öncesinde yayınlanan rapor, Antarktika'daki deniz buzunun geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında rekor düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu. Deniz suyu sıcaklığının kayıtlara geçen en yüksek düzeye çıktığını belirten rapor, deniz yüzeylerinin yaklaşık yüzde 58'inin sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu vurguladı. Geçen yıl Avrupa'daki sıcak hava dalgasının 15 bin insanın ölümüne neden olduğu hatırlatıldı.Rapor, son üç yıldır Büyük Okyanus'ta sıcaklıkları düşüren La Nina hava olayına rağmen, 2022'de ortalama küresel sıcaklıktaki artışın sanayi çağı öncesine göre 1,15 santigrat dereceye ulaştığına dikkat çekti.İklim bilimciler, La Nina'nın tam tersi bir etkiye sahip olan El Nino hava koşullarının geri dönmesiyle 2023 ve 2024'te ortalama sıcaklık rekorunun kırılabileceğini belirtiyor.Kaynak : DW