Kategori: Çevre | 0 Yorum | 18 Mayıs 2023 10:26:32

Raporda yüzde 98 ihtimalle 2023 ila 2027 yıllarından en az birinin en sıcak yıl ve 5 yılın tamamının da küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönem olacağı belirtildi. Söz konusu dönemde, yüzde 66 ihtimalle yıllık ortalama yüzeye yakın hava sıcaklığının da sanayi devrimi öncesine oranla en az 1,5 dereceden fazla olacak.











Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre, küresel sıcaklıkların gelecek beş yıl içinde 1,5 santigrat dereceyi aşma ihtimali bulunuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebileceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan WMO'nun raporunda, sera gazı salımı ve El Nino hava olayının, hava sıcaklıklarını daha da artırdığı bilgisi yer aldı.2027'ye kadar küresel hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşabilecek. Hava sıcaklıklarının dünyanın farklı bölgelerindeki yağmurları etkileyebileceği belirtilirken, yağmurların bölgesel olarak artabileceği veya azalabileceğine dikkati çekildi. Raporda, sera gazı emisyonunun da okyanusların ısınması ve asitlenmesine, buzulların erimesine, deniz seviyesindeki yükselişle ve aşırı hava olaylarına yol açtığı ifade edildi.Raporda açıklamalarına yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, rekor sıcaklıkların sağlık, gıda güvenliği, su yönetimi ve çevre açısından geniş kapsamlı sonuçları olacağını söyledi.Taalas, bu sonuçlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.Ayrıca Taalas, yaptığı basın açıklamasında El Nino'nun "insan kaynaklı iklim değişikliği ile birleşerek küresel sıcaklıkları keşfedilmemiş bir bölgeye iteceği" uyarısında bulundu. Geçen yılki raporda bu ihtimal yaklaşık yüzde 50 olarak belirtilmişti.Yıl ortasında El Nino'ya geçiş dünya genelinde bilim insanlarını endişelendiriyor.Uzmanlar, hava olayının, iklim değişikliğinden farklı olmakla birlikte muhtemelen aşırılıkları artıracağı, Kuzey Amerika'ya daha sıcak hava, Güney Amerika'ya ise kuraklık getireceği ve Amazonlarda daha büyük yangın riskine neden olacağını dile getiriyor.Öte yandan BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin gelecekteki sera gazı emisyonlarına dayanan iklim projeksiyonlarının aksine, WMO güncellemesi daha ziyade tahmine dayalı uzun süreli bir hava tahmini sunuyor.