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Çağrı: Kitaplardan E-kitaplara

Kategori Kategori: Korona Günlüğü | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 26 Mayıs 2021 22:04:49

Sıkı önlemlerin daha çok, ekonomik çöküşü önlemek, siyasi yatırım yapmak için ve toplumsal patlama korkusuyla “gevşetilmesine” rağmen korona belası kolay kolay geçmeyeceğe benziyor. Korona ekonomiden, siyasetten anlamıyor. Aşıdan anlıyor. En etkili aşının bulucuları Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci ona çok iyi ders veriyor.

Laboratuvarların lobilerinden arınmış, etki alanlarından uzak, gerçekten bağımsız ve hakiki demokrat uzman doktorların söylediğine göre, bu bela “enaz 2021 yazına kadar sürecek”. Kimiyse “2022 sonu” diyor. Aşıya abone olacakmışız.



Belki “önceki hayatımızı” aynen bulamayacağız. Umutsuzluğa kapılarak elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Oturmamalıyız. Yazar, şair, sanatçı, aydın, bilim kadın ve adamlarına bir çağrım var. Bu çağrımı bugün burada yapmak istiyorum. Hepinizin katkılarınıza ihtiyacımız var. Evet küçük büyük, az çok, zengin fakir farketmez herkes, hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Evet herkes hepimiz. Birlikte, ortaklaşa ve/veya birey birey. Aktif bir biçimde. Umudu yeşil tutarak. Umudu yeşertmek üzere.

Korona belasının zorlu günlerinde dışarı çıkmanın sınırlandığını, kimi kez tamamen yasaklandığını, yayınevlerinin zor durumlarını, kitaplıkların kavuşulmazlıklarının dayanılmaz hale geldiğini de düşünerek OKUMAK ZEVKİNİ EVLERE, SALONLARA KADAR GÖTÜRMEK, TAŞIMAK. Eylül 2019’dan beri ekitap.ayorum.com sitesi yazarları olarak bulduğumuz ve bir yıldan fazla bir zamandır uyguladığımız yöntemi önermek istiyorum:Kitaptan ekitaba geçmek. Yeni bir yolculuğa çıkmak. Kitaplardır yola çıkan. Bir “tık” yetiyor. Bir “tık” sadece. Hepsi bu kadar.



Kitap sizin. Okumak zevki de. Sanal kitaplıklarımızı bizzat yaratmak. Sanal kitaplarımızdaki kitaplarımızı karşılıksız, bedelsiz sunmak. Paylaşmak. Paylaşmak zevkini yaymak. Makalelerimizi konularına göre derlemek, 40, 50, 60, 70 veya 80 sayfalık ekitaplara dönüştürmek ve bedelsiz sunmak.Baskısı tükenmiş kitaplarımızı gözden geçirdikten, gerekiyorsa çeki-düzen verdikten sonra ekitap biçiminde bedelsiz sunmak.ekitap(lar)ımız da bilgiSARAYlarımızda hak ettiği yeri almalı. Bilgi taşıyıcısı olarak en başta.

Kitabı kitap yapan içeriğidir. İlle en iyisini biz yapıyoruz anlamı çıkarılmasın lütfen, sadece iki yıla yakın bir zamandan bu yana uyguladığımız bu yöntemin bilinmesi yararlı olabilir umuduyla dikkatinize sunduğum ekitap.ayorum.com’dan birkaç örnek daha vermek istiyorum: ekitaplar her derde deva denebilecek türden olabilir, değişik birçok konuda ekitap sunulabilir. Tıklayın indirin okuyun hediyemizdir yöntemiyle kitap edinmek ve okumak konusuna hızlılık kazandırıyoruz. Yazan Londra’a olabilir, okuyucu Mersin’de, Toulouse’da, Fatsa’da veya Berlin’de, bilgisarayı sayesinde iki saniyede istediği kitabı sanal kitaplığımızda bulabilecektir. Yazan için bundan büyük sevinç olamaz. Okur açısından da korona belası ve “evde kal” günlerinde çalışma masamızı terketmeden iyi bir kitap bulmak ve içine balıklama dalmak az keyif değil. Ne kitabevi aramak, ne köyden kasabaya, kasabadan kente gitmek gerek. Kitaplar ekitap biçimine bürünüp kapımızı taklatıyor. Açıp kapılarımızı hareket etmeden yolculuklara çıkalım.



Bu da bir serüven. Bu yaklaşımımızda "karşılıksız sunum" söz konusu. Öteden beri makalelerimi yayınladığım ayorum.com sitesi kurucuları ve yöneticileri  Deniz Günal ve Ferruh Dinçkal, 2019 ağustosunda site yazarlarından yedi kişinin çalışmalarını ekitap biçiminde bedelsiz sunmak üzere ekitap.ayorum.com sitesini yarattılar. Bize çalışmalarımızı gözden geçirip, derleyip toparlayıp adı geçen iki dosta göndermemiz kalıyordu. Çalışmalarımın kimini birkaç yıldan beri değerli şair ve yazar Ali Ziya Çamur’un ve birkaç dostun yardımıyla ekitap biçiminde birkaç sitede karşılıksız sunmuş ve bu işi çok tutmuştum. Kolay ulaşılabilmesi açısından son derece etkin bir yöntem. ekitap.ayorum.com’un ve kurulacak benzer ve yeni sitelerin tanınması ve tanıtılması da lazım. Sitemiz doğal olarak ayorum.com sitesinin günlük okuyucuları ve tiryakileri tarafından tanınıyordu ve göreceli bir ilgi vardı. Ama bugün sunduğumuz yüzden çok ekitabın meraklılarına ulaştırılması için biraz daha gayret gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda yardım edenimiz az.

Ama biz yazmak, araştırmak, çalışmak, yaratmak, sunmak yolundaki yürüyüşümüzü sürdürdük. Bu sürede birkaç yayın organında sitemizin varlığından ve birkaç kitabımızdan söz edildi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Pek çok okuyucumuzdan, yakın dost, arkadaş, meslektaş ve akrabadan kutlama iletileri aldık. Sağolsunlar. Günlük gazetelerimizin bir-ikisinin haftalık kitap eki var ama ekitap eki yok. Bu bir şansızlık olmalı. Ama “Kitap ekleri ekitapları da tanıtabilir.” denebilir. Şimdi merakla o günleri bekliyoruz. Sanatçı, şair ve yazarlarımıza, aydınlarımıza, bilim kadın ve adamlarımıza, okur-yazarlarımıza “Kitap ve ekitap okuyunuz, önemli çalışmalarınızı öğrencilerimizin, gençlerin, çocukların, kadın ve erkeklerin, mali durumu zorlu yurttaşlarımızın okuması için de parasız olarak sununuz” çağrımı yineliyorum.

Okur-yazar herkese sesleniyorum: Kitap okumalıyız. Okuduğumuz kitapları ve ekitapları tanıtmalıyız. Basılan kitaplarımızdan baskısı tükenenleri ekitap biçimine getirip bedelsiz sunmalıyız. Yeni kitaplarımızı ekitap biçiminde yayınlamalıyız. Yayınlama işini bizat üstlenmeliyiz. Herkes çevresindeki şair ve yazarlarla ekitap sitelerini kurmalı. Az da olsa çok ta olsa sanal kitaplıklar mutlaka bir gereksinmeye yanıttır. Evet genç kuşaklara ve hele araştırmacı öğrencilerimize kolaylık olsun diye. Hepimiz beş parasız öğrencilik günlerimizde bir simit bir çay mı bir kitap mı arasında az çelişkiye düşmedik. Bugün öğrencilerimize bir çayla iki simit yeyin demenin Türkçesi bedava kitaptır. Hepsi bu kadar. Arif olan anlar. Abidin olan da. Evet, biraz önce değindiğim gibi bir veya birkaç şair, yazar, sanatçı, meraklı ortaklaşa bir site kurup sanal kitaplık yaratabilirler: Kendi çalışmaları yanında başkalarınınkini de ekitap olarak ve bedelsiz sunarak. Bu konuda rüzgar kasabalardan esiyor. Küçük ve orta boy kentlerden. Ender olsa bile arada sırada bir köyden. Günümüzde ülkemizdeki ve yurttaşlarımızın yaşadığı dünya ülkelerindeki aylık, haftalık yayınlanan onlarca mütevazi dergi, site yaratıcıları bu işi kotarabilirler sanıyorum. Herbiri zaten birçok kitabın yazarı olanlar bu işin de üstesinden gelebilirler. Bir kez daha ekitap.ayorum.com örneğini vereyim: Avusturalya’da yaşayan yurttaşlarımızın yarattığı bir sitedir ve dünyanın dört bucağından ve ülkemizden katkılarla yürüyüşünü sürdürüyor. Bu yürüyüşe yeni sitelerin katılması umuduyla. Kimi derneğin sanal kitaplık sahibi olduğunu da eklemeliyim. İlle merkezi ve çok büyük bir sanal kitaplık şart değil. Hatta bence böylesi tercih de edilmemeli. Yurdumuz, yönetimi görece kolay, mütevazi ama acar, sürekli yaratan sanal kitaplıklarla donatılmalı: Sınırları aşan, coğrafyası evrensel ve alabildiğine özgür.  

NOT: Bu konuda Osman Çutsay’la yaptığım, 5 Kasım 2020’de arti49.com sitesinde sunulan şöyleşi bu makalenin doğmasında da belirleyicidir. İyi ve çalışkan gazeteci, ilk ismi “Cömert” Çutsay’a bir teşekür daha.



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