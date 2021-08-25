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AİHM aşı karşıtlarının başvurusunu reddetti.

Kategori Kategori: Korona Günlüğü | Yorumlar 0 Yorum | 25 Ağustos 2021 14:11:16

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa'da aşı karşıtlarının zorunlu Covid aşısı kararına ilişkin dava açma girişimini reddetti. Başvuru kabul edilmedi. Dünyanın pek çok bölgesinde protesto eylemleri düzenleyen aşı karşıtları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) beklediklerini bulamadı. Avrupa'nın en yüksek yargı organı AİHM, Fransız hükümetinin "zorunlu aşı kararını" mahkemeye taşıyan 672 ambulans çalışanı ve itfaiye erinin başvurusunu reddetti.

Fransız hükümetinin, temmuz ayında yürürlüğe koyduğu aşı sertifikası uygulamasıyla sağlık personeline aşı olma zorunluğu getiren kararı, ülkede her cumartesi günü yüzbinlerce kişi tarafından protesto ediliyor. Fransa'da görev yapan 253 bin ambulans ve itfaiye çalışanına da aşı olma zorunluluğu gelmesi üzerine, 672 ambulans görevlisi, bazı meslek gruplarına aşı olmayı zorunlu hale getiren yasayı, 19 Ağustos'ta AİHM'e götürdü.



NE İDDİA ETTİLER?

Amerika'nın Sesi'nden Arzu Çakır Morin'in haberine göre sağlık çalışanları, hükümetin aşıyı zorunlu hale getirerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "yaşama hakkını" düzenleyen 2'inci maddesine ve "özel hayata ve aile hayatına saygıyı" düzenleyen 8'inci maddesine aykırı davrandığını iddia etti; mahkemeden yasanın, "aşı olmadan mesleklerini yapamayacaklarını ve ücretlerinin kesilmesini" düzenleyen maddelerini askıya almasını istedi.

Yüksek Mahkeme, ambulans çalışanlarının başvurularını reddettiğini açıkladı. AİHM kararında, "Mahkeme, ambulans çalışanlarının 'gerçek ve onarılamaz bir zarar riski ile karşı karşıya kalındığında uygulanan acil prosedürü belirleyen' tüzüğün 39. maddesinin kapsamı dışında olduğu kanaatine varmıştır" denildi.
 
DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA GEREKLİ

Fransız ambulans ve itfaiye çalışanları SUD-SDIS Sendikası, geçtiğimiz pazartesi günü süresiz bir genel grev çağrısı yaptı. SUD-SDIS Genel Sekreteri Remy Chabbouh, "Amaç kesinlikle grevci veya protestocu sayısını artırmak değil, aşı olmak istemeyen ve çözüm bekleyen çalışanlarımızı korumaktır" dedi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da, "sendika üyelerinin aşıya değil, bunun zorunlu hale getirilmesine karşı çıktıkları, üyelerinin büyük çoğunluğunun zaten aşı olduğu" belirtildi.

AİHM uzmanı avukat Nicolas Hervieu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bu karar COVİD-19'a karşı aşı olma zorunluluğuna ilişkin ilk Avrupa kararıdır" dedi. Ancak AİHM daha önce, 8 Nisan'da, çocuklarına "çocukluk çağı aşılarını" yaptırmak istemeyen Çek bir ailenin başvurusunu görüşerek reddetmişti. Mahkeme her iki kararda da, "tartışmanın esasına ilişkin bir karar alınmadığını" vurguladı. AİHM, "bu tür yükümlülüklerin, demokratik toplumlarda gerekli olabileceğini" belirtti.

Kaynak : amerikaninsesi.com

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