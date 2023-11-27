İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi.

Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 27 Kasım 2023 23:09:19









İngiltere Sağlık Bakanı Victoria Atkins, vakanın tespit edilmesinin önemli olduğunu, UKHSA'ya görevini yapma noktasında güvenilmesi gerektiğini söyledi. Domuz gribinin bu varyantı daha önce de çok nadir olsa da insanlara bulaştı. Son 20 yılda dünya genelinde 50 vakaya rastlandı.





Kaynak : BBC









İngiltere'de sağlık yetkilileri, yeni bir domuz gribi varyantının ülkedeki ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı. A (H1N2) enfeksiyonu, Kuzey Yorkshire bölgesinde rutin bir grip tarama testi sırasında tespit edildi. İngiltere Sağlık Güvenlik Kurumu (UKHSA) tespit edilen vakada, solunum zorluğu belirtilerine bağlı orta şiddette hastalık görüldüğünü açıkladı. Hastanın tamamıyla iyileştiği de duyuruldu. Enfeksiyonun nereden geldiği ve insan sağlığına yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı incelenecek.Ağustos ayında ABD'de de bir vaka görülmüştü.Yetkililer, İngiltere'de tespit edilen vakanın küresel ölçekte görülen domuz gribi vakalarından daha farklı olduğunu, İngiltere'de domuzlarda görülen belirtilerle benzerlik gösterdiğini açıklıyor. 2009'da domuzlar, kuşlar ve insanlarda görülen bir domuz gribi virüsü küresel pandemiye yol açmıştı.UKHSA, vakanın görüldüğü Kuzey Yorkshire bölgesinde aile doktorlarındaki ve hastanelerdeki taramaları artırmayı planladıkları bildirdi. UKHSHA yetkilisi Meera Chand "Hızla vakanın yakın temaslılarını bulmaya ve potansiyel bir yayılmayı engellemeye çalışıyoruz" dedi.Amerika'daki son vakada semptomlar neydi?Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde rastlanan son vaka için detaylı bir analiz kayda geçirdi. Söz konusu vakada da hasta, İngiltere’deki ilk örnekte olduğu gibi, hastaneye yatırılmadı. DSÖ’nün vaka raporuna göre bu kişide, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, eklem ağrısı, bağ ağrısı, nefes darlığı, ishal ve baş dönmesi gibi semptomlara rastlandı.29 Temmuz’da hastaneye gelen kişiye 1 Ağustos’ta influenza tedavisi uygulandı. 18 yaşın altında olan bu kişinin, hastalanmadan önce Michigan’da bir tarım fuarına katıldığı aktarılıyor. Yapılan araştırmalar sonucu bu kişinin hastalığı kimseye bulaştırmadığı tespit edildi.